مدبولي خلال جلسة «وثيقة ملكية الدولة»: سعيد بوجودي مع كوكبة من الخبراء الاقتصاديين

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الخبراء والعقول الاقتصادية المصرية الكبيرة، خلال ترؤوسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ قال: «اسمحولي أرحب بحضراتكم جميعا النهاردة في هذه المناسبة المهمة جدًا، شرف كبير ليا على المستوى الشخصي، أن أحظى بالاجتماع بهذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية بمصر».

وثيقة ملكية الدولة المصرية

وأضاف «مدبولي»، خلال الجلسة الحوارية: «النهاردة مناسبة بعتبرها مهمة جدًا كمرحلة جديدة تدخلها الدولة المصرية في تحديد رؤيتها للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وشكل تواجد الدولة في هذا الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ويمكن ده انعكس في الوثيقة التي تطلقها وتستغل تواجد العقول والخبرات المصرية المناسبة لتدشين بدء الحوار لوثيقة ملكية الدولة المصرية».