مدبولي: نعزز دور القطاع الخاص لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الحكومة في المرحلة المقبلة تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية، من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة، متابعًا: «أعي تمامًا أنه كان هناك طلبات كثيرة من الخبراء، ويجب على الدولة أن تحدد بوضوح شديد وجودها في الاقتصاد والنشاط المصري».

الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة: «الحقيقة أن الرد على هذه الطلبات هو جوهري، والهدف الرئيسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة أنها ببساطة شديدة هي التي تحدد سياسة الدولة في الأصول المملوكة لها وإيه منطق وجودها في النشاط الاقتصادي في خلال المرحلة المقبلة».