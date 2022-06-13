مدبولي: نسبة الأصول المملوكة للدولة أكبر من مثيلتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية نفذت مثل كل الدول، زيادة الإنفاق والاستثمارات العامة في مرحلة معينة وسط يقين تام من الدولة بأن هذه فترة مؤقتة واستثنائية لأنه ليس من المنطق أن تقود الدولة كأجهزة النشاط الاقتصادي، مبينًا أن نصف إنفاق الاستثمارات العامة ذهب إلى البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.

التجهيز للقطاع الخاص

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة مساء اليوم الاثنين، أن الإنفاق تم في مجالات حجم الاستثمارات فيها لا يكون مناسبًا للقطاع الخاص وغير قادر على إنفاقها، خاصة مع تقليل المدى الزمني لإيجاد بنية أساسية تمكّن القطاع الخاص من بدء الاستثمار.

نسب ملكية الدولة

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة عمدت مع مرور الوقت، إلى التوقف ومتابعة محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية الكبيرة والموجودة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الرسومات التوضيحية تشير إلى أن 50% من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن أصول مملوكة للدولة المصرية بجانب 12% في أمريكا ولا يزيد في أوروبا عن 30% وهذا يدل على وجود الدولة في النشاط الاقتصادي بنسبة أكبر من المفترض.