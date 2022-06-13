مدبولي: لم يكن لدينا حصر كامل ودقيق لأصول الدولة في الشركات

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية إعادة الهيكلة داخل بعض الشركات الحكومية، إذ ذكر أنه بمنتهى الأمانة، حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات التي تم إنشاؤها على مدار عقود كثيرة كان كبيرا، وبالتالي عندما نجري عملية إعادة هيكلة من الوارد أن يحصل نوع من أنواع الاندماج ما بين هذه الكيانات مع بعضها البعض، «وبعد الاندماج يبقى فيه نوع من البيع والطرح عشان نستفيد من القيمة الحقيقية للموضوع».

هناك عدد كبير من الشركات موجودة وتابعة لوزارات عديدة

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤس حوار حول وثيقة ملكية سياسة الدولة، أن إعادة الهيكلة يتمثل على سبيل المثال بشركات التي يسري عليها قانون قطاع الأعمال العام، سواء كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أو عدد من الوزارات الأخرى، فطبقًا لقانون 203 هناك عدد كبير من الشركات موجودة وتابعة لوزارات عديدة، إذ أن الدولة كانت متواجدة بحجم كبير في هذه الشركات.

إعادة هيكلة ودمج عدد الشركات مع بعضها البعض

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلا «يمكن وزارة قطاع الأعمال بدأت في إعادة هيكلة ودمج عدد الشركات مع بعضها البعض، بس للأسف وللأمانة، مكنش عندنا حصر كامل ودقيق لكل أصول الدولة وتواجدها في الشركات الموجودة، وده اللي اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت وفي صمت، عشان نقيم ونحصر أصول الدولة والأهم والتحدي هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول».