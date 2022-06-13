للمرة السابعة: إجراء عملية زراعة كبد بمستشفى الزقازيق الجامعي 

توجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إلى مستشفى الجراحة الجديد، في زيارة تفقدية للاطمئنان على الحالة السابعة لزرع الكبد، والاطمئنان على الإجراءات الطبية المتبعة لبرنامج زراعة الأعضاء بالجامعة.

إجراء سابع عملية زراعة كبد في مستشفيات جامعة الزقازيق

رافق رئيس جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور يحيى زكريا أستاذ الجراحة ورئيس فريق زرع الكبد والأستاذ الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والأستاذ الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية والدكتور هانى بكر مدير المستشفى والأستاذ محمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية للمستشفيات.

دفع برنامج زراعة الأعضاء من أولويات الدولة

ووجه الدكتور عثمان شعلان التحية لإدارة المستشفيات والعاملين مثمناً روح العمل كفريق واحد من عدة تخصصات مختلفة ومعهم كتيبة مدربة من العاملين بالمستشفيات من كل الإدارات المختلفه، مشيرا إلي أن دفع برنامج زراعة الأعضاء من أولويات الدولة، وواحدة من بين المبادرات الرئاسية والتى تحظى برعاية شخصية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى هذا المقام وجه رئيس الجامعه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة الغير محدود لحالات زرع الأعضاء والتكلفة الكبيرة التى تتحملها الدولة.

وجدير بالذكر، أن برنامج زراعة الأعضاء الكبد، بدأ في عام 2019، وتعرض إلى التعثر إلى أن تم إبرام بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة المنصورة في سبتمبر 2020، لدفع عجلة البرنامج لزرع الأعضاء الكبد والكلى، حتى وصل إلى الحالة السابعة الكبد والخامسة للكلى.