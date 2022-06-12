إصابة 65 شخصا باشتباه تسمم إثر تناولهم «سمك» في الشرقية

أصيب نحو 65 شخصا باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة سمك اشتروها من أحد الباعة المتجولين في الأسواق.

تسمم 65 شخصا بعد تناول وجبة سمك

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم، بلاغا باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي، نحو 65 شخصا مصابين باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة سمك من أحد الباعة الجائلين.

تقديم الخدمات الطبية للمصابين

واستقبل الأطباء الحالات المصابة باشتباه التسمم لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتبين أنهم يعانون من أعراض قيء وإسهال وإغماء، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.