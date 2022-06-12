«صحة الشرقية» تعلن حالة الطوارئ عقب تسمم 65 شخصا بوجبة سمك

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، حالة التأهب القصوى بمستشفى ديرب نجم المركزي، وذلك لاستقبال المزيد من المرضى مصابي التسمم، الذين يتوافدون على المستشفى، مع توفير الأطباء والأدوية اللازمة للمصابين.

النيابة العامة تنتقل لمستشفى ديرب نجم

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، للتحقيق في وصول 65 شخصا حتى الآن من قرى مركز ديرب نجرم بمحافظة الشرقية، لمعانتهم من قيء وأعراض تسمم، وإدعاء تناولهم أسماك من أحد الباعة الجائلين الذي ظهر اليوم في قرى ديرب نجم.

استقبال 11 شخصا مصابين بالتسمم

وكانت مستشفى ديرب نجم المركزي قد استقبلت منذ أقل من ساعة، 11 شخصا لمعاناتهم من أعراض التسمم، بعد تناول وجبة أسماك تم شرائها من أحد الباعة الجائلين بسوق القرية، لتزداد أعداد المصابين الذين وصلوا للمستشفى حتى الآن إلى 65 مصابا، وجميعهم يعانون من نفس الأعراض مع اختلاف شدتها، وقد أفادوا جميعا بتناول وجبة أسماك فاسدة.

كان اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول 11 شخصا مصاب بقيء وإعياء وأعراض نزلة معوية عقب تناول وجبة أسماك من أحد الباعة الجائلين، حيث استقبلت المستشفى «نادية» 60 عامًا، و«هناء» 35 عامًا، و«رضا» 67 عامًا، و«محمد» 40 عامًا، و«شيماء» 37 عامًا، و«أماني» 16 عامًا، و«سميرة» 22 عامًا، و«دينا» 25 عامًا، و«علاء» 54 عامًا، و«سماح» 18 عامًا، و«إبراهيم» 13 عامًا.

تكثيف الجهود لضبط البائع

وتكثف مديرية أمن الشرقية جهودها لضبط بائع الأسماك الفاسدة الذي تسبب في تسمم 65 شخصا بمركز ديرب نجم، وذلك وفقا لأوصاف المصابين وذويهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.