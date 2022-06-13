تجديد حبس مستريح جديد في الشرقية استولى على 14 مليون جنيه

قررت الجهات المختصة بمركز بلبيس حبس مستريح جديد في الشرقية، بتهمة الاستيلاء على 14 مليون و500 ألف جنيه من المواطنين؛ بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال منتجات الأمن الصناعي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغات باتهام شحص بممارسة الاحتيال المالي

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية» بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه.

الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت «14.5 مليون جنيه»

وأشار البيان إلى أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت «14.5 مليون جنيه» وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها وهروبه.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم استهدافه وضبطه.

إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات

وبمواجهة المتهم أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.

وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، مدعيًا أنه تعثر في سداد المبالغ التي كان يستثمرها بسبب خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.