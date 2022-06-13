مدبولي: لولا الإطار الزمني لوثيقة ملكية الدولة كان هيبقى «شوية ورق»

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة تضم 8 موضوعات وصدرت في 20 ورقة فقط، مبينا أن الوثيقة لا تشمل معلومات كثيرة من أجل التبسيط مع إيجاد ملحق أخرى لبعض التفاصيل والأرقام تحدد توجهات الدولة المصرية.

8 موضوعات ترتكز عليها الوثيقة

وأضاف «مدبولي» خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة مساء اليوم الاثنين، أن الموضوعات الثمانية تشمل الأهداف والموجهات الأساسية وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحياد التنافسي والبيئة التشريعية ومنهجية تحديد الأصول المملكة للدولة، وصندوق مصر السيادي ومشاركة القطاع الخاص والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة والإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة (التابعة والتقييم).

أهمية الإطار الزمني

وأوضح رئيس الوزراء، أن أثير في العديد من اللقاءات والتقارير الدولية والمحلية عن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص ووجود عدم عدالة لذا كان يجب إصدار هذه الوثيقة ضمن إطار تنفيذي بوقت زمني محدد لتحقيق الأمر بدلا من أن يكون مجرد «شوية ورق» وهذا سيكون من خلال المتابعة والتقييم لأن الأهم هو التنفيذ.