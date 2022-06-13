مدبولي: الحكومة اطلعت على 30 تجربة دولية ناجحة خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الملامح الرئيسية لوثيقة ملكية الدولة جاءت بعد قراءة 30 تجربة دولية لدول أجرت الوثيقة، لافتا إلى أن اللجنة المكلفة راجعت آليات عمل تلك الدول وتخطيطها للوثائق المشابهة مع مقارنة وضع مصر بأوضاع تلك الدول «بحثنا عن التجارب المماثلة والظروف المشابهة للخروج بوثيقة مشابهة لتجارب ناجحة لدول قريبة منا».

الوثيقة شارك في إعدادها 20 خبيرا

وأكد مدبولي، خلال ترؤسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، أن الحكومة التقت أعضاء الغرف التجارية ومجالس الصناعة والتصدير لمعرفة توجهاتهم حول الوثيقة، لافتا إلى أن الوثيقة شارك في إعدادها 20 خبيرا وتعاونوا مع العديد من المتخصصين والخبراء، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء أنتج 25 إصدارا مختلفا في كل المجالات ستتم إتاحتها للجميع كمراجع للمعلومات المذكورة داخل الوثيقة.

الحكومة استعانت بكل التقارير الدولية

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة استعانت بكل التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات دولية ومكاتب عالمية في هذا السياق المتخصصة، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتأكد من تطبيق أحدث الفروض العملية بشأن الوثيقة، لافتا إلى أن الوثيقة تضم 8 موضوعات وصادرة في 20 ورقة فقط، «الوثيقة لا تتضمَّن حجما كبيرا من المعلومات ولكنها تتضمَّن ملحقا بالتفاصيل والأرقام، في 20 ورقة تحدد توجهات الدولة المصرية».

وتابع رئيس الوزراء أن وثيقة ملكية الدولة تتضمَّن 8 محاور رئيسية هي الأهداف والموجهات الأساسية، منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، آلية تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول العامة، صندوق مصر السيادي ومشاركة القطاع الخاص، تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة المصرية في النشاط الاقتصادي، الحياد التنافسي والبيئة التشريعية للرد على التقارير التي تشير لمزاحمة الدولة للقطاع الخاص، الإطار التنفيذي لتحقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال المتابعة والتقييم.