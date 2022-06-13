سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل الانخفاض في محال الصاغة.. «الحق اشتري»

انخفاض متوالي لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق ومحال الصاغة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى لم يسجله منذ أشهر، لذا يبحث الناس عن أسعار الذهب ويهتمون به في الفترة الحالية خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج وحفلات الخطوبة، وبالنسبة لمن يريد الاستثمار والشراء للادخار أيضا.

وجاء انخفاض أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 خاصة في تلك الفترة الحالية، بعد تذبذب واضح وارتفاعات متتالية، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الفائدة بنصف نقطة، وتأثرًا بجائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب

وفيما يلي نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 ومختلف أسعار الذهب في أول أيام عمل البورصة الأسبوعية، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو، نحو 988 جنيها للبيع، و994 جنيها للشراء بعدما سجل صباح اليوم نحو 1000 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 847 جنيهًا للبيع، و852 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1129 جنيهًا للبيع، و1136 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين لنحو 7904 جنيهات للبيع، و7952 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم 1,129,143 جنيها للبيع و1,136,000 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في أسواق المال، نحو 824.09 جنيه، بما يعادل 44.07 دولار، ووصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب إلى نحو 7692 جنيها، بما يعادل 411.34 دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1099 جنيها، بما يعادل 58.76 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 961.44 جنيه، بما يعادل 51.42 دولار.

ونصح بعض الخبراء وتجار الذهب في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، المواطنين؛ بالشراء، مشيرين إلى أن الوقت الحالي يعتبر مناسبا تماما للشراء سواء لغرض الخطوبة أو الاستثمار، حيث أنه أكبر استثمار آمن بالنسبة لمن يريد شراء المعدن الأصفر كاستثمار، كما أنه الوقت غير مناسب للبيع إلا إذا اضطرت الظروف لـ بيع الذهب لمن يمتلكه.