سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 12-6-2022 في محلات الصاغة

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، الذي يشهد استقرارا في الأسواق العالمية، بسبب وقف التداول نتيجة لإجازة البورصة الأسبوعية، وسط توقعات وانتظار المستثمرين لبداية التعاملات غدا الاثنين.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في بداية المعاملات اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة وسعر الذهب في أسواق المال، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 857 جنيهًا للبيع، و862 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1000 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1143 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد لنحو 8000 جنيه للبيع، و8048 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، 1142857 جنيها للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد الموافق 12 يونيو في أسواق المال، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار، ووصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7888 جنيها، بما يعادل 421.63 دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1127 جنيها، بما يعادل 60.23 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار اليوم الأحد.