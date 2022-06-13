مدبولي: القطاع الخاص أفضل من الدولة في إدارة بعض المشروعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من المشروعات القومية التي قدمتها الدولة المصرية منذ 2015 في مجالات الصناعة والزراعة والبنية العمرانية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات هو توفير حجم كبير من فرص العمل في الوقت الذي كان من الصعب على القطاع الخاص توفير فرص العمل.

وأوضح مدبولي خلال ترؤسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، أن الحكومة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وما زال مستمرا حتى الآن من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أن منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة تشكلت من خلال عمل فريقين الأول من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكم دور الوزارة في الاقتصاد، والفريق الثاني مشكل من الخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والخبراء الاقتصاديين، وخرج الفريقان بنفس المعايير التي تحدد اختيار المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة التي تستمر الدولة بها أو تخرج منها من خلال 6 معايير واضحة.

المعايير تضمَّنت مدى ارتباط السلع أو الخدمة أو النشاط بموضوع الأمن القومي

وأشار مدبولي، إلى أن المعايير تضمَّنت مدى ارتباط السلع أو الخدمة أو النشاط بموضوع الأمن القومي، وأن النشاط قد لا يكون جاذبا للقطاع الخاص للاستثمار به نتيجة لطبيعته التي قد تتضمَّن عدم توفير عائد، لافتا إلى أن الدولة يجب أيضا أن تخرج من بعض الصناعات الاستهلاكية، ودخول الدولة كمنظم وداعم وممول لصناعات تكنولوجية مستقبلية لها صلة بالثورة الصناعية الرابعة، «لا يوجد قطاع خاص بشكل كبير متخصص في هذا المجال وبناء عليه تتحمَّل الدولة بناء البنية التحتية الخاصة به لربطه مع الأنشطة الجديدة ودخول القطاع الخاص إليه».

مشاركة الدولة كمنظم وداعم وممول لصناعات تكنولوجية مستقبلية

وتابع رئيس الوزراء أن المعايير تتضمَّن ألا يؤثر دخول الدولة بالسلب على القطاع الخاص في مجالات العمل، ونرى أنه من الأفضل كدولة أن نعطي القطاع الخاص في إدارة بعض الأنشطة لأنه الأفضل في إدارتها وتشغليها في المرحلة المقبلة.