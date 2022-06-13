مدبولي: عملية التخارج لن تحدث في يوم وليلة.. بل بشكل تدريجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أبعادا رئيسية ستتم مراعاتها في عملية التخارج وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ أن من بين هذه الأبعاد هو أن التخارج لا يحدث في يوم وليلة، «من الطبيعي أن يتم حدوث التخارج بصورة تدريجية».

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، «إحنا حاطين من ناحيتنا مقترح وكان فيه نقاش وجدل مع الخبراء بعضهم قال إحنا كنا عاوزين نعمل التخارج ده في 3 سنوات، بعض الخبراء قالوا ممكن الموضوع يتم أخذه أكبر».

وتابع: «إحنا مجتمعين النهارده مع الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين عشان تقولولنا إيه القطاعات اللي ممكن يحصل فيها تخارج بصورة سريعة، وإيه القطاعات اللي ممكن تاخد وقت أطول ولازم تقولوا رأيكم».