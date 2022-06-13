أيام القاهرة السينمائي يقيم عرض ثاني لفيلم «ما تسمع كان الريح»

يعرض الفيلم الروائي التونسي «ما تسمع كان الريّح» للمخرج إسماعيل شابي، للمرة الثانية بعد قليل، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية، وشهد عرضه الأول في سينما زاوية الجمعة الماضي، إقبالاً كبيرا من الجمهور، الذي أبدى إعجابه عبر تفاعلاته مع الفيلم خلال العرض.

عروض الفيلم بالمهرجانات الدولية

كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان روتردام السينمائي الدولي في هولندا، وشارك في أيام قرطاج السينمائية بتونس، أيام الفيلم العربي بأوسلو، مهرجان الفيلم الدولي الرائع ببورتو أليغري، ومهرجان موسكو السينمائي الدولي.

قصة فيلم ما تسمع كان الريح

الفيلم يحكي قصة ندى، التي تعاني من ضعف السمع وتعيش حياة مزدوجة، ففي النهار تقود حياة وحيدة ومملة وفي الليل تعيش حياة عنيفة، تتبعثر حياتها يوم تقع في حب سكين قديم، وتقع نورا زميلتها بدورها في حبها، هو فيلم نوار مستوحى من أسطورة ميدوسا، لكن في عصر حركة (مي تو) أنا أيضا.

ما تسمع كان الرّيح، من إخراج ومونتاج إسماعيل شابي، وتشارك مع أخيه يوسف في تأليف الفيلم، وهو من بطولة نور هجري، ريم الحيوني، أيمن بن حميدة وأيمن الماجري، وإنتاج شركة يوتوبيا فيلمز، وتتولى شركة MAD solutions مهام التوزيع في العالم العربي.

إسماعيل شابي مخرج، منتج، مؤلف وفنان تشكيلي تونسي، أخرج الفيلم الوثائقي الطويل Babylon الفائز بالجائزة الكبرى من مهرجان مرسيليا للفيلم الوثائقي والفيلم القصير Leila’s blues الذي شهد عرضه الأول في نصف شهر المخرجين بمهرجان كان 2012، كما أنتج فيلم آخر واحد فينا الحاصل على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا.