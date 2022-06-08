أيام القاهرة السينمائية يستأنف عروض أسبوعه الثالث بـ«القربان»

يواصل برنامج أيام القاهرة السينمائية، اليوم، فعاليته للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن جدول نسخته الخامسة، بعرض فيلم «قربان» للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، بسينما «زاوية»، في السابعة مساء، وذلك بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومن المقرر إعادة الفيلم السبت المقبل.

تدور أحداث فيلم «القربان» خلال فترة الحجر الصحي، حيث تعمل «سارة» عن بعد من منزلها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، وتساعد الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء فيروس كوروﻧﺎ، بينما يجد زوجها «قيس» الذي يعاني من اضطراﺑﺎت نفسية نفسه دون دوائه الذي لم يعد متوفراً في الأسواق، ثم تبدأ مرحلة السقوط نحو الهاوية، بينما تسترجع فيها الطبيعة حقوقها، ويصبح الهواء أكثر نقاءً وقابل للاستنشاق.

«على الحافة» موضوع أفلام الأسبوع الثالث من أيام القاهرة السينمائية

وكشفت إدارة أيام القاهرة السينمائية عن تفاصيل الأفلام المعروضة على مدار الأسبوع الجاري، حيث تتنمي لـ«تيمة» واحدة وهي «على الحافة»، وفقا لما جاء في تدوينة عبر حسابهم الرسمي على «فيس بوك»: «يحيط أبطال هذه الأفلام شعور بالغموض والتعجب، حيث يُعرض في هذا القسم مجموعة أفلام مستوحاة من نمط فيلم نوار، الذي يلعب على الاضطرابات الداخلية للأبطال، التي قد تدفعهم إلى الحافة».

ويضم الأسبوع 3 أفلام تبدأ بـ«قربان» إخراج نجيب بلقاضي، الذي يعرض يومي 8 و11 يونيو الجاري، و«البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر الذي يعرض يومي 9 و12 يونيو، بالإضافة إلى فيلم «ما تسمع كان الريح» للمخرج إسماعيل شابي، الذي يعرض يومي 10 و13 يونيو في سينما «زاوية».

عرض 6 أفلام عربية في النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية

وتستمر فعاليات النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية حتى 21 يونيو الجاري، ومنذ بدء الفعاليات في 25 مايو الماضي، عرضت مجموعة كبيرة من أبرز الأفلام العربية التي شاركت في المهرجانات السينمائية حول العالم؛ منها «كوستا برافا» إخراج مونيا عقل، «جزائرهم» إخراج لينا سويلم، «النهر» إخراج غسان سلهب، «كل شي ماكو» إخراج ميسون الباجه جي، «دفاتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما، خليل جريج، «من وإلى مير» إخراج ماجي مرجان.