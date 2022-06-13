تفاصيل مصرع تلميذ حرقا في منزل بسوهاج

شهدت قرية الكوامل، دائرة مركز سوهاج، اندلاع نيران في منزل قديم مكون من طابق واحد، بدائرة مركز سوهاج، ما أدى إلى مصرع تلميذ، نتيجة إصابته بحروق شديدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران، وإخماد الحريق قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في أحد المنازل، ناحية منطقة الكوامل دائرة المركز ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال إلى محل الحريق، تبين اندلاع حريق في منزل قديم مكون من طابق واحد ناحية قرية الكوامل دائرة المركز ملك «ر. م. س»، عامل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث إصابات.

السيطرة على الحريق وإخماده

نتج عن الحريق مصرع الطفل «محمد. ر. م» 8 سنوات، تلميذ، يقيم بذات المنزل، وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى محافظة سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بينما انحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات والأثاث المنزلي، وبسؤال مالك المنزل رجح أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من مصدر حراري.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى ابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق في كمية من الأقطان

وكان نشب حريق في كمية من الأقطان مخزنة داخل مصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية بمدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون حدوث إصابا