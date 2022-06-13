مستشار «التموين»: لأول مرة نرى فلسفة واضحة لملكية الدولة المصرية

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق ومستشار وزير التموين والتجارة، إن مسودة الوثيقة أوضحت حجم الجهد الكبير المبذول في إعدادها «لأول مرة أقرأ فلسفة الدولة فيما يتعلق بملكيتها، ولم تفكر الدولة بهذا المنطق إلا قبل ثورة يناير بطريقة مختلفة ومنها ما أثير بالملكية الشعبية التي كانت تركز على آليات التخارج ولم تدرك فلسفة أو منطق كيفية البقاء».

الوثيقة تتضمَّن وجود سيولة في الأسواق

وأوضح نافع، خلال مداخلة له بالجلسة الحوارية حول وثيقة ملكية الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن آليات التخارج في الوثيقة يجب أن تضمن وجود سيولة في الأسواق وتسعيرا عادلا للأصول من خلال بورصة نشطة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد أسوأ أداء للبورصة المصرية منذ 2010 حيث رأس المال السوقي لا يمثل سوى 8% وقبل الأزمة العالمية في 2008 كنا قد وصلنا إلى 103%.

نسبة التخارج من قطاع الزراعة وصلت إلى 83%

وأشار نافع، إلى أن آلية التخارج تحتاج إلى أن يكون لدينا البنية الأساسية اللازمة، وحينها ستكون الـ3 سنوات كافية للتخارج في معظم القطاعات المحددة، وأن نسبة التخارج من قطاع الزراعة وصلت إلى 83% وهو أمر جيد للغاية، وكذلك التخارج من الصناعات التحويلية.

وتابع مستشار وزير التموين والتجارة «أتعجب من البقاء في قطاع الوساطة في التأمين أو الوساطة المالية، فيجب أن تكون هناك فلسفة لذلك وألا تكون الربحية إحدى المعايير لبقاء الدولة، وأن تكون معيارا لبقاء الدولة أو تخارجها في مشروع بعينه، فالأصل هو قيام القطاع الخاص بتلك الأنشطة، والمعايير بحاجة لدراسة وكذلك آليات المتابعة والتنفيذ، والحياد التنفسي أمر صعب فالدولة أكبر من أن يتم تجاهلها».