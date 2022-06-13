مدبولي: يجب مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض أنشطة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة الاقتصادية عند التخارج وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ ذكر أن هناك بعض الأنشطة يجب أن تتواجد فيها الدولة بصورة أو بأخرى حتى وإن كان ذلك يتطلب تواجدها بشكل جزئي فقط، وذلك خلال ترؤس جلسة حوارية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين.

وأضاف «مدبولي»، أننا حتى لو نتحدث عن تخارج والجميع يعرف أبعاد هذا التخارج «لو التخارج فرضًا كان ببيع أو بتصفية، هناك أبعاد أخرى يجب أن نضعها في اعتبارنا وهي العمالة والإيرادات التي كانت تدخل للدولة، إزاي يمكن التعامل مع هذه الأمور، مثل هذه الأمور يجب أن ناخد بالنا منها وإحنا بنحط الخطة بتاعتنا الفترة الجاية».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «إحنا المبادئ الحاكمة بتواجد الدولة في هذه الوثيقة، استرشدنا بالمعايير والمبادئ اللي طالعة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي وضعت قواعد هذه الوثيقة لكل الدول، واشتغلنا عليها».