زياد بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة ستكون فاصلة في تاريخ مصر

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه لا يتاح في كل جيل المشاركة في وثيقة ملكية الدولة بالشفافية والوضوح الحادثة في الوقت الحالي، مبينا أن هذا الوضوح في غاية الأهمية ويستحق الثناء والشكر، مشيرا إلى أن الوثيقة ستكون فاصلة في تاريخ الدولة المصرية.

إشادة بوثيقة ملكية الدولة

وأضاف «بهاء الدين» خلال حضوره جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة مساء اليوم الإثنين، أنه يشيد بالجزء الثاني من الوثيقة لما تملكه الدولة ولن تشرك به القطاع الخاص من أجل إيجاد المناخ التنافسي الذي يعد أهم ما في الوثيقة لتكون وثيقة عمل، لافتا إلى أنه يقدم عدة اقتراحات لتوضيح المقصود بالدولة خاصة أن الدولة تملك عدة مصالح وبنوك وهذا لم يتم توضيحه بشكل كبير.

إشفاق على الوثيقة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه مشفق على تحقيق أهداف الوثيقة في 3 سنوات من خلال التزام أدبي بالتخارج الكامل في بعض المجالات، مبينا أنه يريد توضيح الطريقة التي يسهل بها متابعة الوثيقة مجتمعيا، لافتا إلى إشادته بالجهد المبذول لأن الوثيقة تعبر عن تعامل مع المدى الطويل لتكون نقطة فاصلة في الـ10 أو 20 سنة المقبلة.