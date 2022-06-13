«الغرف التجارية»: أسعار الذهب في مصر تتراجع لمستوياتها قبل الأزمة الأوكرانية

أعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية تراجع أسعار الذهب إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي بعد دخول القوات الروسية الحدود الأوكرانية.

الأسبوع الحالي شهد انخفاضات مختلفة في أسعار كل عيارات الذهب

وأكدت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في بيان رسمي، أن الأسبوع الحالي شهد انخفاضات مختلفة في أسعار كل عيارات الذهب ليسجل عيار 21 (الأكثر شعبية في مصري) ليصل إلى 993 جنيها للجرام الواحد.

وتابعت «شعبة الذهب» أن الجرام عيار 14 سجل نحو 664 جنيها، مؤكدة أن تلك الأسعار تصل إلى مستوياتها ما قبل نشوب الحرب الأوروبية في أوكرانيا، ولفتت إلى أن أسعار الذهب اليوم سجلت تراجعا بقيمة 6 جنيهات في جرام الذهب عيار 21 بينما شهد جرام الذهب عيار 18 هبوط بنحو 14 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

وعلى المستوى العالمي شهد أسعار الذهب تراجعا بنحو 2.5% وفقاً لوكالة بلومبرج العالمية في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية لم يصل إليها منذ 20 عاما.

وقال موقع «إنفستينج» الذي يقيس التعامل على العملات والذهب على المستوى العالمي بشكل لحظي أن الأسواق اليوم شهدت موجة كاسحة من الانخفاض والخسائر ولم ينجُ منها سوى مؤشر الدولار الذي عزز مكاسبه خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة لاختبار قمة 20 عاما قرب مستويات الـ 105 نقاط، يأتي ذلك وسط ترقب لخطوة الفيدرالي المقبلة عقب اشتعال معدلات التضخم، واعتراف المسؤولين الأمريكيين أن التضخم ربما يكون قد خرج عن السيطرة.

أزمة مالية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

ويشهد العالم أزمة مالية واقتصادية منذ الأول من مارس الماضي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بعدما اقتحمت القوات الروسية الحدود الأوكرانية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي مما تسبب في تعثر سلاسل الإمداد وارتفاع التضخم العالمي إلى مستويات قياسية.