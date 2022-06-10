الدولار يحافظ على ارتفاعه قبل ساعات من صدور بيانات التضخم الأمريكي

استقر مؤشر الدولار عند معدلاته المرتفعة فوق 103 نقطة، اليوم الجمعة، محافظًا على مكاسبه المسائية، ودار المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، حيث يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الأمريكي المرتقب، والذي من شأنه أن يوجه مسار تشديد السياسة الفيدرالية، من جانب بنك الاحتياطي الأمريكي.

توقعات بتراجع ارتفاع الأسعار

ومن المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل أكبر في مايو، ما يشير إلى أن التضخم المرتفع لعقود بلغ ذروته في مارس، وقد يمنح هذا أيضًا الاحتياطي الفيدرالي بعض المجال للمناورة لرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في وقت لاحق من العام، حيث يحاول كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

تزامنا مع ذلك، من المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعاته خلال يونيو ويوليو بعد تحرك مماثل في مايو، ما عزز الدولار في الأشهر الأخيرة، كما قام المستثمرون بتقييم إعلان البنك المركزي الأوروبي بشأن اتجاهه لبدء رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تداول الدولار عند 96.06 بنهاية الربع الجاري

وعلى المستوى التاريخي حقق مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير عام 1985، وتشير توقعات مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، إلى أنه قد يتم تداوله عند 96.06 بنهاية الربع الجاري، كما رجح أن يتم التداول عند 97.33 في غضون 12 شهرًا.

ويقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى، تشمل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو، نسبيا، أكبر عنصر في المؤشر، حيث يشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.