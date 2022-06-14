غداً.. بدء المرحلة السابعة من «الفاتورة الإليكترونية» بالقاهرة الكبرى

تستعد مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية غدا الأربعاء، لضم الشركات بالمناطق الضريبية في محافظات القاهرة الكبرى، في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد نجاح التطبيق في المراحل الـ 6 السابقة في عدة قطاعات بمراكز كبار الممولين.

تفاصيل القرار الوزاري

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 208 لسنة 2022 في شهر مارس الماضي ليكون ملزماً بضم شركات المناطق الضريبية في محافظتي القاهرة والجيزة بالإضافة إلى محافظة القليوبية قبل حلول شهر15 يونيو المقبل وهو ما يعني إلزام التجار والشركات المنضمين لها بإصدار فواتير إلكترونية لكافة مبيعاتهم من السلع أو عما يقدمونه من خدمات والتوقف عن الإصدار الورقي للفواتير.

وطبقت مصلحة الضرائب المصرية المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر فبراير الماضي قبل أن تنجح في تطبيق المنظومة منذ منتصف شهر يونيو 2020 بشكل تجريبي بانضمام عدد من الشركات قبل أن تطبقها بشكل إلزام في منتصف شهر نوفمبر من عام 2022.

مراحل سابقة

وبدأت المرحلة الثانية من المنظومة في منتصف شهر فبراير عام 2021 بعد انضمام أكثر من 350 شركة بشكل إلزامي ثم نجحت المالية في تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو من العام الماضي بعد انضمام كافة الشركات المسجلين ضمن مركز كبار الممولين.

وفي منتصف سبتمبر 2021 طبقت وزارة المالية المرحلة الرابعة على الممولين بمركز متوسطي الممولين بمحافظة القاهرة قبل أن ينضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2021 نحو 3738 شركة من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بشكل رسمي حتى طبقت المصلحة في شهر فبراير الماضي المرحلة السادسة وتستعد وزارة المالية لتطبيق المرحلة السابعة غدا الأربعاء الموافق لـ 15 يونيو 2022.