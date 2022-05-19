كشف لغز جثة «روجينا» بأجا.. شاهدت والدتها في «حفلة جنس جماعي» بالجيزة

راحت الطفلة «روجينا»، 4 سنوات، ضحية أم تخلصت منها بمساعدة أصدقائها بمحافظة الجيزة، بعد أن شاهدتهم الطفلة في حفلة «جنس جماعي»، وبدأت في تقليد حركاتهم، وخشية أن تفضحهم، بدأوا في تعذيبها، إلا أن الطفلة لم تتوقف عن تقليد حركاتهم، فقرروا التخلص منها بطريقة بشعة، بأن تركوها في صندوق سيارة حتى ماتت، وبعدها جاءوا بها إلى محافظة الدقهلية، وألقوا بها في إحدى الزراعات بدائرة مركز أجا، وفروا هاربين، ليتبين أن وراء الواقعة «عصابة» لسرقة السيارات بالإكراه، تتزعمها والدة الطفلة الضحية.

العثور على جثة طفلة مجهولة وسط الزراعات بأجا

‎تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا، في محافظة الدقهلية، بالعثور على جثة طفلة مجهولة، ملقاة في الأرض الزراعية بجوار أحد المصارف المائية، بزمام قرية «تلبنت»، التابعة لدائرة المركز، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي القرية.

‎انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 4 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.

كشف غموض العثور على جثة الطفلة «روجينا»

وبتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، بينهم والدة الطفلة، التي أقدمت على التخلص منها بمشاركة صديقتها وزوجها وعشيقته، وجميعهم يقيمون في نطاق مدينة الجيزة.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من الأم وتُدعى «شيماء ع.»، وصديقتها «هدى أ.»، وزوجها «محمد ف.»، و«كريمة س.»، حيث تبين أنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقه السيارات، عن طريق تطبيقات الإنترنت، ويقومون باستدراج قائدها وسرقة سيارته، وارتكابهم وقائع سرقه سيارتين، كما قاموا بارتكاب واقعه قتل الطفلة باستخدام إحدى السيارات المسروقة.

بتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين خلال تواجدهم بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهمة الأولى، والدة الطفلة، أقرت بارتباطها وصديقتها بعلاقة جنسية مع المتهم «محمد»، بعلم زوجته المتهمة الثانية ورغبتها، وكانوا يقومون بعلاقات جماعية «حفلات جنس جماعي»، وكانت تشاهدهم الطفلة، فقرروا التخلص منها لعدم افتضاح أمرهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.