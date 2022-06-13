محافظ الجيزة يعاين التجهيزات النهائية لمستشفى الصدر بالعياط

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل النهائية الجارية لإنشاء مستشفى الصدر بالعياط والتي تم إنجاز 98% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات بها لتكون إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفر خدماتها لمواطني العياط والقرى المحيطة بها.

سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع خلال العام الجاري

وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع خلال العام الجاري لبدء تشغيلها وتحقيق الاستفادة منها، موجها وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالعمل بالتوازي في توفير كل الأجهزة والاحتياجات ولوازم التشغيل والكوادر الطبية والتمريض، لافتا إلى أن المستشفى مقامة على أعلى مستوى بطاقة استيعابية 48 سريرا وتضم عيادات خارجية وأقساما للعزل والأشعة وصيدلية وغرف عناية مركزة وعيادات فحص الصدر والإقلاع عن التدخين.

انتظام العمل بالمستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين

وتفقد المحافظ مستشفى العياط المركزي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة ولضمان انتظام العمل بالمستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أي معوقات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات ووجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة

وشملت جولة المحافظ متابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة، موجهاً بدعم إمكانات المستشفى بأجهزة الأشعة المقطعية وخزانات الأكسجين الإضافية.

واطلع المحافظ من المرضى عن مستوى الخدمات المقدمة لهم وأبرز المعوقات التي تواجههم وعن تلقيهم للخدمة، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح أبو هميلة وعبده صديق الخبيري وعماد عبد التواب الدرجلي وحازم عويان والدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد السلام، مدير مديرية الري، ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.