محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترح مواعيد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادى الدور الثاني للعام الدراسى 2021 / 2022 «عام ولغات»، وكذلك صفوف النقل والمهني والصم وضعاف السمع والمكفوفين.

تطبيق إجراءات احترازية مشددة

وأكد محافظ الجيزة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات، وتشمل التباعد بين الطلاب في اللجان الامتحانية، وارتداء الكمامة، وتواجد المطهرات، إضافة إلى توجيه الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للجان الامتحانية.

مواعيد امتحانات الدور الثاني

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتي:-

أولًا: سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ بالفترة من 17 إلى 21 يوليو.

ثانيًا: الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم تبدأ من 24 إلى 31 يوليو.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه تبدأ امتحانات النقل من 17 يوليو إلى 1 أغسطس.

رابعاً: الصفان الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ من 24 يوليو إلى 1 أغسطس.

وتنتهي امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعها يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي عام فسوف يتم تحديد موعد الامتحانات من خلال وزارة التربية والتعليم.