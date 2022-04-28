مستشار وزير الزراعة: سيارات متنقلة في المحافظات لبيع الكعك بتخفيضات 30%

كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسئول عن منافذ الوزارة، استمرار معارض السلع الغذائية، التى أقامتها الوزارة؛ لبيع جميع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين، طوال العام لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن منافذ الوزارة، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بضرورة توفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تم نشر عدد من السيارات المتنلقة التابعة للوزارة، لنقل كميات من السلع الغذائية والكعك لمحافظة الغربية اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الجاري.

الأسعار مخفضة لجميع المواطنين بنسبة بين 20% لـ30%

وأوضح «صالح»، أن جميع السلع الغذائية، التي تطرحها وزارة الزراعة، سواء داخل المنافذ الثابتة أو السيارات المتنقلة، تكون بأسعار مخفضة لجميع المواطنين، بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ30%، عن الأسواق الحرة.

كيلو الكعك بـ60 جنيها والبسكويت بـ70 جنيها والمشكل بـ85 جنيها

وأضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن منافذ الوزارة، أنّ الوزارة طرحت كميات من الكعك والبسكويت، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن الأسواق الخارجية، إذ سجل كيلو الكحك 60 جنيها، وكيلو البسكويت 70 جنيها، وكيلو المشكل 85 جنيها.

وأكد توفير أكثر من سيارة متنقلة بكل المحافظات تحمل كل عربة منهم، كميات من الخضراوات منها البطاطس، الخيار، الفلفل الأخضر، الطماطم، واللحوم البلدي، والكحك والبسكويت، بالإضافة إلى الزيوت والمخللات، والعسل.

وتابع «صالح» بأن وزارة الزراعة ستسمر فى طرح وتوفير جميع السلع الغذائية، واللحوم والكحك والبسكويت، بهذه الأسعار المخفضة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.