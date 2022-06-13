عاجل.. غرق شقيقين في ترعة بالمنوفية والإنقاذ النهري يبحث عن الجثامين

شهدت قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، غرق شقيقين، أثناء الاستحمام في ترعة القرية، ومساعدة الأسر في غسل بعض احتياجات المنزل، وتجمع في محيط الواقعة عدد من أهالي القرية، فيما تم إخطار مركز شرطة الباجور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

غرق شقيقين في المنوفية

عقب تلقي البلاغ بالواقعة، دفع الإنقاذ النهري بفرق لاستخراج جثة الاثنين من المياه، مع تكثيف البحث عنهما لإمكانية العثور عليهما في اليوم الأول لغرق الشقيقين، وسط متابعة مستمرة من عدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية.

الإنقاذ النهري يبحث عن الشابين

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بغرق طفلين شقيقين وهما «س. ا» و«ا. ا» شقيقان مقيمان بقرية مناوهله التابعة لدائرة المركز، وجري تحرير المحضر اللازم في الواقعة، ودفع الإنقاذ النهري بفرقة إنقاذ للبحث عن الشقيقين، وتم اخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.