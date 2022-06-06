جنازة مهيبة لطالب الإعدادية بالدقهلية.. غرق منذ 6 أيام

شيع أهالي مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية في جنازة مهيبة جنازة طالب الشهادة الإعدادية والذي ظل غارقا في ترعة «بحر نبروه» لمدة 6 أيام إلي أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله عصر الأحد، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي المدينة، والذين تجمعوا في الساحة المخصصة لصلاة الجنائز بالقرب من المقابر وأدوا صلاة الجنازة عليه فيما لم يكف أقاربه عن البكاء والسيدات عن الصراخ.

تكثيف أمني للعثور علي جثة سعيد طالب الإعدادية

تمكنت قوات الإنقاذ من العثور على جثة الشاب الغريق أسفل كوبري أبو ميرة بمدينة نبروه، بعدما كثفت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقلهية اليوم من جهودها للعثور على جثة الطالب السعيد عبده حندق، 15 سنة ‏ودفعت بالمعدات والرجال وعدد 13 غواصا وانتقلت القوات إلى المكان بقيادة العقيد سامح الجميلى مأمور مركز شرطة نبروه، وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء شريف النحاس مدير الإدارة، والعميد ياسر البردويل وكيل الإدارة والرائد أحمد صبرى رئيس قوات الإنقاذ النهري.

والدة الطالب تنادي عليه طوال 6 أيام حتى العثور على جثمانه

وظلت والدة الطالب السعيد عبده حندق ، 15 سنة من مدينة نبروه، واقفة طوال 6 أيام أمام مكان غرق الترعة وهي تنادي عليه بطريقة توجع قلوب كل من حولها واكدت أنها راضية بقضاء الله ‏وقدره ووقفت تنادي وتقول: «يا سعيد بقالي 5 أيام قاعدة جنبك بدون حل ياسعيد، يا كبيري، ياحارق قلبي ‏يابني، عمره 15 سنة، خلص الامتحانات ، ونزل مع صاحبه في الترعة، وابني لم يطلع، وبقالي 5 أيام ‏قاعدة منتظراه يطلع».‏

وروت الأم لـ «الوطن»، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ابنها وأكدت أنه ما إن انتهى من امتحانات الشهادة الإعداية 2022، فبدأ في العمل بمحل جزارة ‏في مدينة نبروه، وطلب من الجزار أن يوصل خروفا لمكان ما، وبعدها نزل هو وصاحبه إلى الترعة للاستحام ‏إلا أن ابني غرق وتمكن صديقه من الخروج من المياه.‏