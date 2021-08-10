غرق شقيقين في قرية سواني جابر بالضبعة (صور)

لقى شقيقان مصرعهما غرقا في البحر، على شاطئ قرية سواني جابر بمركز ومدينة الضبعة في الساحل الشمالي.

وأكد عاطف زحام، ابن عم الغريقين، لـ«الوطن»، أن الشابين عوض نعومة جمعة بو العنفقي الشتوري، وشقيقه جمال نعومة، غرقا اليوم الثلاثاء، خلال استحمامها في البحر، وتم انتشال الجثتين، وجار إنهاء استخراج التصاريح والإجراءات الخاصة بالدفن.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، عوض نعومة، 40 عاما، من الضبعة، وأجرى محاولات إنعاش قلبي له ولم تستجب حالته، وكذلك جمال نعومة 37 عاما، وتم عمل إنعاش قلبي أيضا ولكن لم تستجب، ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وجرى التحفظ على الجثتين في ثلاجة مستشفى الضبعة، تحت إشراف مفتش الصحة والنيابة العامة.

وخيّم الحزن على مدينة الضبعة بعد وفاة الشقيقين في ريعان شبابهما، ووصف الأهالي الشابين بحسن الخلق والسيرة العطرة بين أبناء قبائل مركز الضبعة.