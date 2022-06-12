مجلس الشيوخ يحيل 9 تقارير برلمانية للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم 9 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات.

تفاصيل إحالة 9 تقارير من اللجان النوعية

وجاءت تفاصيل تلك التقارير كالتالي:

- تقريران لـ لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها ومن النائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

- تقريران لـ لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا، الذي يصل الى الأقصر ومن النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في أعمال البناء.

تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المستشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات

- تقرير لـ لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المستشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

- تقريران للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016، لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين، وكذلك الاقتراح برغبة عن صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 ببعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط.

- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الاقتراح برغبة المقدم النائب رزق علواني والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وإنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.