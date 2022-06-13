مسؤول أوكراني: فقدنا ربع الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الغزو الروسي

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي، إن بلاده فقدت ربع أراضيها الصالحة للزراعة منذ الغزو الروسي، لا سيما في الجنوب والشرق، ورغم ذلك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نقلت صحيفة الجارديان مقتطفات منه، أصر فيسوتسكي على أن الأمن الغذائي لسكان البلاد ليس تحت تهديد مباشر.

وتابع: «على الرغم من خسارة 25% من الأراضي الصالحة للزراعة، فإن زراعة المحاصيل هذا العام أكثر من كافية، والوضع الحالي لمناطق زراعة المحاصيل لا يشكل تهديدًا للأمن الغذائي لأوكرانيا».

المزارعون الأوكرانيون استعدوا جيدا قبل الحرب

وتابع فيسوتسكي، إن المزارعين الأوكرانيين تمكنوا من الاستعداد جيدًا نسبيًا للبذر قبل بدء الحرب في فبراير، كما استوردت أوكرانيا بالفعل حوالي 70% من الأسمدة اللازمة، و60% من منتجات مكافحة الأمراض، وحوالي ثلث الوقود المطلوب.

وقال: إن «مستويات الاستهلاك الوطني تراجعت بسبب النزوح الجماعي والهجرة الخارجية مع فرار الملايين من القتال»، وعلى الرغم من تطمينات فيسوتسكي، حذرت الأمم المتحدة من أن الصراع يهدد بدفع عشرات الملايين حول العالم إلى انعدام الأمن الغذائي، مع مخاطر سوء التغذية والجوع الجماعي والمجاعة.

صحيفة ألمانية: شولتز يزور كييف قريبا.. وألمانيا ترفض تأكيد الزيارة

وفي سياق آخر، قالت صحيفة بيلد أم سونتاغ الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتز سيسافر إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والتحدث معهما قبل قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا هذا الشهر.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه خلال وقت سابق من اليوم، رفض المتحدث باسم شولتز تأكيد التقرير، وتقول وكالة أسوشييتد برس، إن العديد من الوزراء والقادة الأوروبيين وزعيم المعارضة الألمانية وأعضاء مجلس الوزراء الألماني زاروا أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن تضامنهم مع البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الروسي، ما زاد الضغط على المستشار الألماني للقيام بالمثل. وبينما قدمت ألمانيا مساعدات مالية وعسكرية كبيرة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي قبل ثلاثة أشهر، تعرضت حكومة شولتز لانتقادات في الداخل والخارج لكونها أبطأ في القيام بذلك من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأصغر.