الجارديان: حرب أوكرانيا رفعت صادرات بريطانيا للاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المملكة المتحدة زادت بشكل كبير من حجم الغاز الطبيعي، الذي يتم ضخه إلى الاتحاد الأوروبي، وسط الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة شهرية قياسية في صادرات السلع إلى القارة الأوروبية، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المملكة المتحدة مركز واردات الغاز الطبيعي

وتابعت الصحيفة، أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تُظهر ارتفاع صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث على التوالي إلى 16.4 مليار جنيه إسترليني في أبريل ، وهو أعلى مستوى شهري للأسعار الجارية منذ أن بدأت السجلات المماثلة في عام 1997.

وأضافت الصحيفة، أن تأثير الحرب في أوكرانيا انعكس على العالم، إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمدادات الطاقة بعيدًا عن روسيا، وتشير البيانات إلى أن المملكة المتحدة تعمل كمركز لواردات الغاز الطبيعي المسال، من بقية العالم قبل ضخه عبر خطوط الأنابيب إلى القارة.

ارتفاع صادرات الوقود في المملكة المتحدة

وارتفعت صادرات الوقود في المملكة المتحدة بمقدار 500 مليون جنيه إسترليني خلال الشهر، مدفوعة بالغاز والنفط الخام إلى هولندا وأيرلندا، في علامة على زيادة الطلب في القارة لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز في الفترة التي تسبق الشتاء، وكان جزء كبير من الارتفاع في إجمالي صادرات السلع بسبب ارتفاع أسعار الوقود وليس أحجام المنتجات الأخرى، وبعد التضخم، كانت صادرات السلع هي الأعلى منذ ديسمبر 2020، في الشهر الماضي قبل انتهاء فترة انتقال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية وسط مخاوف بشأن الأمن بشأن الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى منذ عقود في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث سعت دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على روسيا في الكثير من طاقتها إلى الحصول على إمدادات بديلة مع خفض الواردات استجابة للحرب.