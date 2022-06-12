عاجل.. مقتل جندي بريطاني سابق في الحرب أوكرانيا

لقي جندي بريطاني سابق مصرعه وهو يقاتل من أجل أوكرانيا في مدينة سيفير ودونتسك، حسبما ذكرت أسرته على منصّات التواصل الاجتماعي، وأشاد به مسؤول أوكراني كبير ووصفه بأنه «بطل حقيقي»، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

قالت عائلته إن جوردان جاتلي غادر الجيش البريطاني في مارس، وتوجه إلى أوكرانيا للمساعدة في محاربة الغزو الروسي، موضحة إنها تلقت أنباء يوم الجمعة بإطلاق النار عليه وقتله.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

زعيم كوريا الشمالية يدعم موسكو

فيما أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعرب عن دعمه الكامل لروسيا في تهنئته الأخيرة بمناسبة يوم روسيا، على الرغم من الإدانة الدولية للحرب الروسية على أوكرانيا بحسب أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

وقال كيم في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حقق الشعب الروسي نجاحات كبيرة في تحقيق القضية العادلة المتمثلة في الدفاع عن كرامة وأمن بلادهم في الوقت الذي يتحدون فيه كل أنواع التحديات والصعوبات" قائلا "إن الشعب الكوري يقدم لهم الدعم والتشجيع الكاملين" بحسب ما نشرت وكالة أنباء تاس الروسية

بيونج يانج شددت على علاقتها الوثيقة مع موسكو

إشارة كيم الواضحة إلى الهجوم غير المبرر على أوكرانيا باعتباره سببًا عادلًا للدفاع عن أمن روسيا هي أحدث إشارة توضح العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة منذ عقود بين البلدين ، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

وشددت بيونج يانج مؤخرًا على علاقاتها الوثيقة مع موسكو على الرغم من الانتقادات المتزايدة من المجتمع الدولي للغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أعرب كيم عن قناعته بأن العلاقات الودية ستستمر في التعزيز في جميع المجالات وفي"رحلة الدفاع عن العدالة الدولية وضمان الأمن العالم ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

بوتين : روسيا دولة قوية

في عام 2019 ، عقد كيم أول قمة له مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

فى السياق،أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا دولة قوية وحققت مكانتها على الصعيد الدولي، مشددا على أهمية وحدة الوطن والشعب الروسيين.

وأعرب بوتين في كلمة له خلال مراسم تكريم الرواد الروس من أصحاب الإنجازات في شتى المجالات والذي يصادف العيد الوطني الروسي عن تهنئته لشعبه بمناسبة العيد الوطني الروسي ، مؤكدا ثقته في أن الوحدة والإخلاص للوطن لهما قوة كبيرة تعززت عبر تاريخ البلاد