أوكرانيا تعلن مقتل 13 جنديا روسيا وتدمير 3 مستودعات ذخيرة جنوبي البلاد

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 13 جنديًا روسيًا وتدمير دبابة و5 سيارات و3 مستودعات ذخيرة ميدانية في جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وشنت القوات الأوكرانية 3 غارات جوية على مخازن ذخيرة ومجموعات معدات عسكرية روسية، فيما قصفت القوات الروسية، ضواحي ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا، بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة .

بدورها، قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن أوكرانيا استنفدت ترسانتها السوفيتية، مشيرة إلى أن «كييف» أصبحت الآن تعتمد الآن حصريا على الأسلحة التي قدمها لها حلفاء أجانب بما في ذلك المدفعية الغربية.

وأضافت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن قوات موسكو تختار أهدافا إقليمية في الحرب «الروسية الأوكرانية»، مشيرة إلى تحقيق تقدما بطيئا ومنهجيا في السيطرة على شرقي أوكرانيا.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الأيام الأولى الحماسية لـ الحرب بدأت تتلاشى، فيما أوضح محللون، أن الحرب أصبحت عبئا يضغط على حكومات واقتصادات الدول الغربية واقتصادات أخرى في العالم.

وزير الدفاع الصيني: بكين مستعدة لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

من جانبه، قال وزير الدفاع الصيني، «وي فنج خه»، إن «بكين» مستعدة لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً في قمة «حوار شانجري-لا» الأمنية في سنغافورة، إن بلاده تعبر عن حزنها بشدة للأحداث في «كييف».

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت أمس السبت، أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، تعهد خلال محادثات مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية لـ«كييف».

وكان ريزنيكوف، حث «لندن» على تقديم المزيد من المساعدات الدفاعية، وأوضح الوزير الأوكراني، أن بلاده بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة.

زيلينسكي: منح وضع أوكرانيا مرشح لعضوية «الاتحاد الأوروبي» سيعزز التكتل

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إن قرار منح وضع أوكرانيا مرشح لعضوية «الاتتحاد الأوروبي» لن يقوي «كييف» فحسب، بل سيعزز الاتحاد بأكمله.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إلى أن المفوضية ستنتهي من إعداد التقييم الخاص بمنح «كييف» وضع مرشح لعضوية «الاتحاد الأوروبي» بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

3 زعماء أوروبيون يعتزمون السفر إلى «كييف»

بدورها، قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن مستشار البلاد، أولاف شولتس، يعتزم السفر إلى عاصمة أوكرانيا «كييف» برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قبل عقد قمة مجموعة الدول الـ7 الصناعية الكبرى «الولايات المتحدة-كندا-فرنسا-ألمانيا-المملكة المتحدة-اليابان-إيطاليا»، المقررة في نهاية يونيو الجاري،.

موسكو تعلن استئناف المفاوضات مع الفضاء الأوروبية حول إكزومارس

من جانبه، قال مدير عام وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس» دميتري روجوزين، إنه تم استئناف المفاوضات مع «وكالة الفضاء الأوروبية» حول إطلاق مهمة «إكزومارس»، مشيرا إلى أن إطلاق المهمة قد لا يتم قبل 2024.

وأضاف روجوزين، في تصريح لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن صاروخ «بروتون» و«منصة كازاتشوك» سيكونان كافيين لإطلاق الروبوت على هيئة إنسان في العام بعد المقبل 2024.

بدوره، قال مصطفى طرطوسي قبطان سفينة سورية تحمل اسم «سي لورد»، عالقة في ميناء «خيرسون» الأوكراني منذ بداية الحرب «الروسية الأوكرانية»، أن السفينة لا يمكنها المغادرة بسبب عدم وجود ضمانات من «كييف».

اقتصاديا، توقع بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، بتجاوز متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، الـ6 دولارات بحلول أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي النرويج، تجنبت البلاد، إضرابا من شأنه خفض إنتاج النفط، وأوضح ممثلو صناعة النفط، اليوم الأحد، إنه تم تمديد مفاوضات الأجور بين عمال وشركات النفط في محاولة لتجنب الإضراب.

وأشارت نقابات عمالية، إلى أن نحو 845 عاملا من بين نحو 75 آلاف و500 من العاملين بالمنصات البحرية يعتزمون الإضراب، إذا فشلت المفاوضات، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضح زعماء نقابيون، أنه رغم احتمال تضرر إنتاج النفط من أي إضراب فإن العمال سيسعون في البداية لحماية إنتاج الغاز بسبب شح المعروض وارتفاع الأسعار في أوروبا.