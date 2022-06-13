السيسي عن أزمة السد الإثيوبي: «محدش هيقرب من مياه مصر»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة السد الإثيوبي، بعد سؤال أحد الإعلاميين له، إذ قال: «أنا كلامي مش كتير، بس محدش هيقرب من مياه مصر، دي إجابة، إزاي بقى؟ إحنا بنتكلم بالدبلوماسية وطولة البال والصبر، وفي نفس الوقت حجم المشاريع اللي بعملها للاستفادة من مياه وإعادة تدويرها مرة واتنين وتلاثة مش موجود في العالم».

السيسي: أخدت بالأسباب واشتغلت على كل اللي عندي

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم: «بقوله يا رب أنا قدامك أهو أخذنا بالأسباب وأنا عملت كل ما يمكن عمله، صبرت وطولت بالي وأعطيت الفرصة واشتغلت على الحاجات اللي عندي عشان أعظم ما لدي».