السيسي عن إمكانية زيادة أسعار البنزين والطاقة: «بنحاول منضغطش على المواطن»

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال الإعلامية عزة مصطفى، بشأن مدى إمكانية أن تشهد مصر ارتفاعا في أسعار الطاقة والبنزين خلال الفترة المقبلة، قائلا: «بالنسبة للأسعار أكيد فيه اعتبارات وخدناها أننا ما نكونش ضاغطين على الناس أوي، لكن لازم يعرفوا في نفس الوقت أن إحنا قدراتنا على دعم المحروقات بالطريقة دي هتبقى صعبة».

لجنة التسعير المسؤولة عن تحديد الأسعار

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم: «بندعم النفط لما كان البرميل بـ90 دولارا، لكن 120 و130 و150 دولارا كتير أوي، فيه لجنة بتحدد الأسعار وبتكون وفقًا لتقديرهم، إنما إحنا حريصين ألا يكون هناك ضغط كبير على الناس».