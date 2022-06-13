السيسي للشعب: معندناش عذر قدام التاريخ ونفسنا وربنا إننا نضيع بلدنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دائما ما يقول في خطاباته وأحاديثه مع الشعب المصري «خلوا بالكم من بلدكم»، مضيفًا: «الناس كانت مستغربة أوي بيقولوا هو بيقولنا ليه كده، وبيكررها دائما ليه، هو خايف من حاجة ولا إيه»، موضحًا: «لا والله أنا مش خايف من حاجة، بس إحنا معندناش عذر قدام نفسنا وقدام التاريخ وقدام ربنا إننا نضيع بلدنا، أنا هنا بتكلم عن مصر وكل الدول العربية».

الرئيس: مصر تهدف إلى استقرار وأمان والحفاظ على ثروات الدول الشقيقة

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، «ليه معندناش عذر، عشان ربنا عز وجل أظهر لينا تجربة مرئية لينا، إحنا شايفين صراعات دول حولنا، يبقى إحنا معندناش عذر أننا منخليش بالنا من بلدنا»، موضحًا أن مصر تهدف إلى استقرار وأمان والحفاظ على ثروات الدول الشقيقة.