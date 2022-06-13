السيسي عن نظرته للغد: «أنا مش قلقان أبدا.. ربنا مطَّلع علينا»

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال أحد الإعلاميين عن «بكرة الدنيا تبقى عاملة ازاي؟»، إذ قال السيسي، إن هذا السؤال ليس له إجابة في علم السياسة، لكن لديه إجابة لعلاقته مع الله عز وجل، «أنا مش قلقان أبدًا، ربنا مطَّلع علينا، لو إحنا مخلصين وإحنا أمناء وإحنا شرفاء ربنا هيحاسبنا ويجازينا، لو إحنا مش كده يبقى ربنا يسترها».

مصر تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الأمور السياسية في ليبيا

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، أنه بالنسبة للوضع في ليبيا، فمصر تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الأمور السياسية، «بنحافظ أن الأمور لا تتطور وتتصعد، إن مكنش هناك حل جذري للمشكلة من خلال الحوار الليبي – الليبي بين الأشقاء هناك ويتفهموا ده، يبقى على الأقل لا يحدث تصعيد ينزلق لمواجهة مسلحة، الحمد لله إحنا مسيطرين على ده من خلال جهودنا مع الأشقاء والمهتمين بالملف الليبي».