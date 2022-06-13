خالد الصاوي لـ«الوطن»: المرض علمني عدم الغرور

تعرض الفنان خالد الصاوي خلال الفترة الأخيرة لعدة أزمات صحية متتالية، لكنه تمكن من تخطيها واستعادة صحته بشكل كبير، وتعلم الكثير من هذه التجارب، حسبما كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال الفنان خالد الصاوي، إنه تعلم الكثير من مرحلة مرضه، فيما يخص الغرور، موضحا «كنت بصحي الصبح أقول يا أرض اتهدى، وكنت لسه شباب معجزتش أوى، كنت أنزل أتمرن بمزاجى، ومتمرنش بمزاجى، وايدي شغالة ورجلى».

خالد الصاوي يتحدث عن فترة مرضه

تابع الصاوي: «اتعلمت بعد مرضي إن لا يا حبيبي خد بالك إننا كنا في نعم، مبنقولش عليها شكرا، فهتاخد على دماغك فى الآخر لو مقدرتش النعمة، فاتعلمت كتير إني أقدر نعمة ربنا عليا».

يذكر أن الفنان خالد الصاوي كان قد تعرض لأكثر من أزمة صحية فى الفترات الأخيرة، كان آخرها إصابته بانزلاق غضروفي، لكن تحسنت صحته ومارس عمله بشكل طبيعي.

آخر أعمال خالد الصاوي

شارك فى السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل الاختيار 3، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وجسد خلال المسلسل شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

ويواصل خالد الصاوي خلال هذه الفترة، تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد «مغامرات كوكو»، الذي يشارك فيه بجانب شيرين رضا وبيومي فؤاد وإيهاب فهمي وأوس أوس ونانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق، ويدور حول فكرة الحيوانات.