الاتحاد الأوروبي: توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز المسال من مصر

قال السفير كريستان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد ومصر سيتناقشان بما يتعلق بالطاقة، مع التركيز على الغاز الطبيعي المقرر تسييله في محطات الطاقة المصرية، وتصديره بعد ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى ضرورة وجود علاقات ممتدة حول الطاقة في مصر ومتنوعة، تتضمن الهيدروجين الأخضر، الذي أصبح محل حديث الآن «نبحث مع مصر شراكة طويلة الأمد لإنتاج الهيدروجين على المدى البعيد، وندعم المبادرات المتعلقة بهذا الشأن، كما نشجع شركات الاتحاد الأوروبي على الدخول في شركات عامة بشأن الطاقة المتجددة في مصر».

نبحث التعاون مع مصر في تبادل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر

وأوضح بيرجر، خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على «فضائية dmc»، أنه يجرى بحث التعاون مع مصر في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال الربط بين شبكة الطاقة المصرية وشبكة الطاقة الأوروبية لجعل نقل الطاقة سهلا بشكل ملموس، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم محطات الطاقة الشمسية في مصر: «لنا عدد من المبادرات التي عملنا عليها فيما يتعلق بالوضع الاستراتيجي للطاقة، ونعمل على تحديث الإنتاجية التي نعمل عليها مع مصر منذ سنوات»

مذكرة حول تسييل الغاز وتصديره للاتحاد الأوروبي

وأشار بيرجر إلى أنه ستوقع مذكرة الأربعاء، حول تسييل الغاز وتصديره للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو مجال عام للتعاون بين الاتحاد ومصر، على المستوى الحالي والبعيد.