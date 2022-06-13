إصابة 8 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم، في حادث تصادم «توكتوكين» ببعضهما بالطريق الزراعي الفرعي الرابط بين قريتي الشماشرجي ونزلة الديب بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث مروري بطريق فرعي في مركز سمسطا

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم «توكتوكين» بالطريق الفرعي الرابط بين قريتي الشماشرجي ونزلة الديب بمركز سمسطا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى قرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، إذ تبين أن المصابين هم: «حمادة محمد حسن 20 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سعيد محمد 22 سنة مصابا بجرح بالرأس 3 سم، وأحمد عبد الحميد حسن 42 سنة، مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد أحمد جمعة 23 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم».

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب أحمد خلف عطا 29 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبادة محمد أحمد 58 سنة، مصابا بكدمات بالصدر، ومصطفى جمال عبد العظيم 21 سنة، مصابا بجرح قطعى بالجبهة، ومحمود عبادة محمد 21 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.