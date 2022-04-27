خروج 9 حالات من مصابي حادث الطريق الزراعي في بني سويف

صرح أطباء مستشفى الواسطي المركزي شمال بني سويف، بخروج 9 حالات من مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك» على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب، التابعة لمركز الواسطي، والذي وقع مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب تلقيهم العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والاطمئنان على حالتهم، فيما جرى خضوع حالتين للملاحظة لحين تحسن حالتهما.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك»

كانت مديرية أمن بني سويف، برئاسة اللواء طارق مشهور، مدير الأمن مساعد وزير الداخلية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك» على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطي، وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

الإصابات تراوحت بين كدمات وجروح

وتبين أن أغلب الإصابات تراوحت بين كدمات متفرقة في الجسم وجروح وسحجات، وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة لها، فيما تم إخضاع حالتين لمزيد من الفحوصات ووضعهما تحت الملاحظة نظرا لوجود اشتباه ما بعد الارتجاج، فيما صرح أطباء المستشفى بخروج 9 مصابين في الحادث لتحسن واستقرار حالتهم.