مصرع مدرس وابنته وإصابة شخصين آخرين في حادث على «صحراوي بني سويف»

لقي مدرس وابنته مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي بني سويف» الغربي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو، مما أسفر عن مصرع مدرس ونجلته وإصابة اثنين آخرين، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاإسعافات الأولية اللازمة، ونقل المتوفين إلى المشرحة.

نقل المصابين والمتوفين لمستشفيي الفيوم وسمسطا

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين لكل من «عبد السلام عزت عبد السلام»، 45 سنة، مدرس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتوفيت نجلته «مريم»، 13 سنة، أثناء نقلها، وتم إيداعها مشرحة مستشفى الفيوم العام.

كما أصيبت «وردة محمد عبدالمعتمد»، 30 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة وجروح وسحجات بالجسم، و«سيف محمد سيف 54 سنة»، فلاح، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس حوالي 6 سم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لقربها من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.