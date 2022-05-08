إصابة 7 بينهم 4 أشقاء في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي بني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أشقاء، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي في بني سويف

وتلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم:

- ملك أنس محمد 12 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود بالفقري وكدمات بالجسم.

- محمد سليمان أحمد 28 عامًا، مصاباً بجرح قطعى 5 سم بالذراع الأيسر.

- بسمة أنس محمد 19 عامًا، وبسملة أنس محمد 5 أعوام، وفرحة شهاب محمد 11 عامًا، ومحمد أنس محمد 20 عامًا، وعمر هاشم أبو حجاج، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات بالجسم ومقيمون بمحافظة قنا.

وجرى تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.