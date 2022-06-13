عكاشة: التكتل العربي بين مصر ودول الشام والإمارات لمواجهة التحديات

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حريص بعلاقات مصر في الدوائر المتعددة الإفريقية والعربية والإقليمية، مبينا أن هناك سياسة مصرية جديدة منذ 8 سنوات ورغبة بالتعامل مع العرب كشركاء مصير، لافتا إلى أن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن المنطقة كلها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا في القضية الليبية.

مصر وجهودها في القضية الليبية

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأمم المتحدة تشكر مصر على مساندتها في القضية الليبية واستضافتها المسار الدستوري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل المسؤولين عملوا بكل طاقتهم لدعم الأشقاء، ووضع خطوط حمراء لحماية الشعب الليبي، مبينا أنه من المهم أن يكون هناك استقرار في كل دول المنطقة، موضحا أن هناك شراكة بين مصر والأردن والإمارات ومن قبلها الأردن ومصر والعراق من أجل إنشاء تكتلات إقليمية لمواجهة التحديات المختلفة.

تكامل عربي بين مصر والأردن والإمارات والعراق

وأشار رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تخلق مصالح مرتبطة مع الدول المحيطة بها في الإقليم حيث يتم التنسيق بين الدول ذات المال مع الدول ذات الأيدي العاملة مع الدول المصنعة من أجل إنشاء قوة اقتصادية عربية، لافتا إلى أن هناك قوة اقتصادية أردنية تتكامل مع مصر والإمارات مع فتح الباب أمام الدول العربية الأخرى لدخول هذه الشركات.