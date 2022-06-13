حسن يوسف: «الفنانات لبسوا الحجاب اقتداء بشمس البارودي»

قال الفنان حسن يوسف، إن الهجوم على القبلات في الأعمال الفنية الآن يرجع إلى أنه أصبح هناك نزعة دينية لدى الجمهور الذي يشاهد الأعمال الفنية.

حسن يوسف يتحدث عن الهجوم على القبلات

وتابع يوسف، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه النزعة لم تكن موجودة في زمن الأبيض وأسود، ولكنها بدأت مع انتشار الحجاب، مستطردا: «وقت ما لبست الفنانة شمس البارودي الحجاب هو دا الوقت اللي انتشر فيه الحجاب بشكل كبير والبنات كلها بدأت تلبسه، وعدد كبير من الفنانات ارتدوا الحجاب اقتداء بشمس؛ ومنهم شادية».

يذكر أن الفنانة شمس البارودي قدمت الكثير من الأعمال الفنية، ولكنها قررت الاعتزال وارتداء الحجاب في الثمانينيات بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وبعدها ارتدت النقاب ولكنها قررت الاكتفاء فقط بالحجاب بعد ذلك، ولم تقدم أي عمل فني منذ ذلك التوقيت.

أعمال حسن يوسف

أما الفنان حسن يوسف؛ فرغم مسيرته الفنية الطويلة إلا أنه مؤخرا كان حريصا على تقديم أعمال دينية؛ ومنها مسلسل إمام الدعاة الذي قدم من خلاله شخصية الشيخ الشعراوي، والإمام النسائي وأنوار الحكمة والإمام المراغي وغيرها.