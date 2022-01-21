حسن هاني إسماعيل يصور شارع تسعة مع رانيا يوسف ويظهر في النقطة العميا

يعيش الفنان الشاب حسن هاني إسماعيل، حالة من النشاط الفني، خصوصًا بعد مشاركته في إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك» الموسم الرابع، وهي حكاية «واللي ما يشتري يتفرج»، والذي عُرض على شاشة قناة ON، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أسوة ببقية حكايات المسلسل الذي عرض تباعًا، وضمَّت كل حكاية عددا كبيرا من النجوم.

يشارك في مسلسل النقطة العميا مع أيتن عامر

وقال حسن إسماعيل لـ«الوطن»، إنه سعيد جدًا بالمشاركة في عمل كبير بحجم مسلسل نصيبي وقسمتك، من خلال حكاية «واللي مايشتري يتفرج» مع عدد من النجوم، أبرزهم بسمة وإيهاب فهمي، مشيرًا إلى أن تجسيده شخصية فنان مشهور يعاني من الاكتئاب في حياته، ويقع في غرام الطبيبة النفسية المعالجة له، أمرًا مهمًا أضاف إليه ودراسته التفاصيل مهما كانت صغيرة للإلمام بالشخصية التي يلعبها على الشاشة حتى يصدقها الجمهور ويتابعها.

يصور حاليًا مسلسل شارع تسعة مع رانيا يوسف

كما يشارك الفنان الشاب في عدد من المسلسلات التي من المرتقب عرضها قريبًا منها مسلسل النقطة العميا، مع أيتن عامر، صلاح عبدالله، محمد عز، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد، والذي تم انتهاء التصوير منه قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ويجسد شخصية ضابط مباحث يجد نفسه أمام مفاجآت غير متوقعة تقلب الأحداث.

ويعد مسلسل النقطة العميا، من المسلسلات القصيرة التي تدور أحداثها في 15 حلقة، وتنتمي لنوعية دراما الأكشن والإثارة.

وفي ظل نشاطه الفني، يشارك أيضًا في مسلسل شارع تسعة، مع الفنانة رانيا يوسف، ونيرمين الفقي، ويقوم بتصوير مشاهده حاليًا، وتأكيده أن لوكيشن التصوير في الوقت الحالي، يحافظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابات بفيروس كورونا المنتشر حاليًا.