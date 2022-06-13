السيسي: مصر حققت اكتفاء ذاتيا في عدد من السلع الأساسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والخضراوات والفاكهة والألبان والسمك، «القمح لسه شوية، نتمنى خلال السنتين اللي جايين دول نكون حطينا أكثر من مليون فدان على الموجودين ونزرع قمح يساعدنا ويجعلنا قادرين على تحمل الظروف اللي احنا بنواجهها حاليًا».

الرئيس: الأزمة حاليا في زيت الطعام.. بنستورد 90% من احتياجاتنا

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، أن الأزمة حاليا في الزيت، «زيت الطعام إحنا بنستورد 90% من احتياجاتنا من الزيت، وبنقابل فيه مشكلة طبعًا لأن طبعًا سلاسل التوريد وتكلفة النقل ارتفعت أسعارها، كما أن بعض الدولة أصبحت تحجب فتح التوريد نتيجة الظروف الحالية بشكل كبير».

وزير التموين: زيت الطعام يُعد أكثر سلعة ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة

فيما رد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، أن زيت الطعام يُعد أكثر سلعة ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة، ولكن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي «بقى عندنا 5.7 شهر اكتفاء ذاتي من الزيت، جركن الزيت 20 لترا كان يُباع بـ 20 دولارا، أصبح الآن 100 دولار، لكن اللتر في مصر حتى الآن يباع بشكل حر بـ 36 جنيها، وفي البطاقات التموينية ارتفعت أسعاره منذ شهر ونصف فوصل من 21 جنيها لـ 23 جنيها».