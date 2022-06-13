السيسي يوضح كيفية حفاظ الدولة على مشروعات البنية التحتية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كيفية حفاظ الدولة على البنية الأساسية التي تقوم بها، إذ قال إن البنية الأساسية عبارة عن محطات كهرباء ووسائل نقل وموانئ ومطارات، وشبكة طرق وشبكة مياه وغيرها من الخدمات والمرافق، «أعمل إيه عشان أحافظ عليها، أنا هعطي مثال، لما آجي مثلا أشغل مترو الأنفاق، مش أنا اللي هشغله، أنا بحط تسعيرة معينة، وأقول لشركة كذا شغلي هذا المرفق وحافظي عليه، وإحنا عندنا في مصر الشركات التي لديها خبرة كبيرة في هذه الأمور».

الرئيس: نرحب بالأشقاء كمستثمرين

ووجَّه «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، الشكر والتقدير للدول الأشقاء في الخليج، «أستغل الفرصة إني أوجه لهم الشكر عشان تحركوا معانا بدون ما نطلب منهم ده، وبنقول ما الودائع اللي موجودة تتحول لاستثمارات في مصر، إحنا عندنا مشاريع كثيرة جدًا، وفيها فرص كويسة جدًا، وفيها 100 مليون مصري، ونحن نرحب بالأشقاء كمستثمرين».